Suscribete a
ABC Premium
Juicio a García Ortiz
González Amador en su alegato final: «O me suicido o me voy de España»
Última hora
El excomisario de Justicia europeo Didier Reynders, imputado por blanqueo de capitales

LA TERCERA

Dios no ha muerto

No quiero entrar en una discusión teológica o filosófica sobre la existencia de Dios ni quiero convencer de nada a nadie. Lo único que sostengo es que no podemos eludir la pregunta, aunque algunos o muchos carezcamos de respuesta

Rafael de Paula, dicen de ti

El final de la inocencia

Dios no ha muerto
NIETO
Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue Albert Einstein quien escribió que el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Los avances de la física cuántica y la astronomía corroboran la frase del padre de la teoría de la relatividad. La existencia de Dios ... vuelve a ser una hipótesis verosímil tras el descubrimiento del 'Big Bang', la gran explosión de la que nació el Universo hace más de 13.000 millones de años. Pese a que Nietzsche proclamara enfáticamente su muerte hace más de un siglo y pese al impacto de las aportaciones de Marx, Freud y Darwin para explicar la conducta humana, Dios está más vivo que nunca. Pero su resurrección en el mundo en el que vivimos no es tanto una reacción contra un materialismo agobiante como la respuesta a una angustia existencial, inherente a la condición humana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app