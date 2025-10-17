Suscribete a
La IA convierte a Jesucristo en un 'coach' virtual por 6 euros al mes

La inteligencia artificial ya ha entrado en el terreno de la fe. Decenas de miles de creyentes charlan con versiones virtuales que suplantan a personajes bíblicos. Los expertos alertan de riesgos y falta de ética

La inteligencia artificial encuentra un filón en el sexo y el porno

Actualmente en las tiendas de aplicaciones hay decenas de plataformas de IA religiosa que acumulan millones de descargas
Durante siglos, el creyente ha buscado la voz de Jesús desde el recogimiento; en la oración, en los evangelios o en el silencio de los templos. Ahora, en estos tiempos en los que la inteligencia artificial amenaza con romper la cotidianidad en pedazos, miles ... de personas creen haberlo encontrado en la pantalla de su móvil. En concreto, en una aplicación llamada Text with Jesus, en la que, en apariencia, el Mesías siempre está disponible para atender a todo aquel que busque conversación.

