Suscribete a
ABC Premium

TIRO AL AIRE

Lo que el PP puede perder en Valencia (otra vez)

Se espanta el PP ante una complicada negociación con Vox. Es lo mejor que puede pasarles

En el Defcon 1 de Junts

Fui a un cole de monjas, ¿qué os pasa?

María José Fuenteálamo

María José Fuenteálamo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuenta una antigua leyenda de Roma que un hombre se sentaba cada mañana al pie de una estatua. Durante un largo rato, una jornada tras otra, repetía la misma plegaria: «Por favor, por favor, haz que me toque la lotería«. La estatua, pongamos una ... figura mitológica, un día –recuerden que es una leyenda– se hizo carne. Ya convertida en humana, se acercó hasta el insistente mortal. Al oído, en voz bajita pero con la desesperación acumulada de quien ha callado durante años, le suplicó: »Por favor, por favor, compra un boleto«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app