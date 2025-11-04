Suscribete a
TIRO AL AIRE

Fui a un cole de monjas, ¿qué os pasa?

La fe, la católica, la de la única religión que conozco –quizás otras también, no las he probado– cobija

María José Fuenteálamo

A finales de mis 20, recuperé un día la cadena con la Virgen María de mi primera comunión. Por entonces, en bisutería, eran tendencia las calaveras. En una comida con periodistas, una colega me exhortó como alma llevada por el diablo: «¿Eso es una Virrrrrrrgen???». ... Creo que le hubiera escandalizado menos –nada– cualquier versión de la Jolly Roger. No le había visto yo el punto rebelde a mi medallita. Durante los meses siguientes, no me la descolgué. Qué fácil sentirme 'punky'. Eso que por entonces no iba mucho a misa. Debe de andar guardada en el joyero. A ver si la busco, que dicen los cazadores de tendencias que ahora es 'trending'… Venga ya.

