Feijóo designa a Pérez Llorca como candidato para suceder a Mazón

El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha designado al secretario general del PPCV y portavoz en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, como candidato a presidir la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón.

El pleno de investidura, para el que ... se necesita el apoyo de Vox, se celebrará la última semana de noviembre y los grupos parlamentarios pueden presentar a sus aspirantes hasta el día 19. Como viene informando ABC, Génova había trasladado el nombre de Pérez Llorca a la formación de Santiago Abascal, pero no se había oficializado, algo que desde Vox consideraban fundamental para poder negociar directamente con él. Entre sus exigencias: renunciar el Pacto Verde Europeo y rechazar la «inmigración ilegal descontrolada».

Fuentes populares señalan que Feijóo ha mantenido una conversación telefónica este martes por la mañana con Pérez Llorca para comunicarle una decisión con la que buscan «dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible». Además, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha llamado también a los líderes del partido en Valencia, Alicante y Castellón -Vicent Mompó, Toni Pérez y Marta Barrachina- para comunicarles la decisión de la dirección nacional, que «ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios». Ahora, indican, el PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos en las Cortes Valencianas. Minutos después de este anuncio, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado que será «discreto» en la negociación en la que participa: «No vamos a revelar qué vamos a poner sobre la mesa en la negociación con el PP. Vox no va a contribuir a la estafa de los ciudadanos». «Me enfadaré si los intereses de los valencianos no salen reforzados», ha aseverado.

