Feijóo designa a Pérez Llorca como candidato para suceder a Mazón

El secretario general del PP valenciano y portavoz parlamentario negociará con Vox su investidura con el aval de Génova y los líderes provinciales

Juanfran Pérez Llorca, el escudero fiel de Mazón

Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo
Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha designado al secretario general del PPCV y portavoz en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, como candidato a presidir la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón.

El pleno de investidura, para el que ... se necesita el apoyo de Vox, se celebrará la última semana de noviembre y los grupos parlamentarios pueden presentar a sus aspirantes hasta el día 19. Como viene informando ABC, Génova había trasladado el nombre de Pérez Llorca a la formación de Santiago Abascal, pero no se había oficializado, algo que desde Vox consideraban fundamental para poder negociar directamente con él. Entre sus exigencias: renunciar el Pacto Verde Europeo y rechazar la «inmigración ilegal descontrolada».

