Las obras en casa son una auténtica tortura; casi es un milagro salir indemne de ellas. Las he sufrido estos últimos meses y, como casi nada es totalmente negro ni blanco, sino que suele ser gris, color que el filósofo alemán Peter Sloterdijk en un reciente libro considera como el de la contemporaneidad, el ineludible traslado de un lado a otro de libros que forman parte de mi vida me ha brindado la oportunidad de zambullirme de nuevo en algunos leídos hace bastantes años. Entre ellos, el curioso opúsculo de Antonio Muñoz Molina 'Días de diario', publicado en 2007. En él el escritor y académico escribía: «Leyendo los periódicos españoles estos días parece que las obras no cuentan nada ni importan a nadie, que sólo tiene crédito público el griterío y el insulto». Imagínense hasta qué extremo hay que alzar desgarradamente la voz para describir lo que ocurre en la España de 2025, en la que, por desgracia, se multiplica por mucho la situación de la que se quejaba dicho autor. El lamentable debilitamiento de las instituciones del Estado, la repugnante corrupción, las mentiras como regla de oro, los engaños como instrumento político habitual, el enfrentamiento cainita como pauta permanente de la acción política y la generalización del enemigo político irreconciliable mucho más allá del mero rival, todos ellos son los ingredientes con los que los españoles solemos desayunar, comer y cenar jornada tras jornada desde hace bastante tiempo. Este cúmulo de males de la escena pública que van calando en la privada, además de otros que omito por no ahondar más en la herida, nutren una sensación que se enrosca angustiosamente en el cuello: la de que no hay límites jurídicos ni políticos, la de que, cuando llegamos a uno que política e institucionalmente parecía infranqueable, no tarda en ser rebasado, la de que la incertidumbre es casi total y que no se sabe en qué puede desembocar todo si no se pone un punto y aparte y, al menos, el oxígeno de unas elecciones generales acaba vivificando los pulmones políticos de España.

Hace algunas fechas José María Mohedano, un querido amigo, excelente abogado y político de buena ley que ha dejado mucha y generosa vida en la promoción y defensa del Estado social y democrático de derecho, me comentaba con amarga decepción: ¡qué contradicción, tantos años luchando por las instituciones democráticas y resulta que hoy las dos que no tienen base democrática directa, la Corona y el Ejército, son las que concitan más respeto y son mejor valoradas!

En estos días de hace un año se conmemoraba la década de reinado de Felipe VI. En medio de enormes dificultades, el balance que ofrece esta etapa es positivo. Como en esas fechas manifestó Miquel Roca, «hay otro aspecto relevante que nos debería servir para confirmar la contribución fundamental de la Corona a la España constitucional: funciona». Pero dejemos esto de lado y, sin olvidar que en palabras de Einstein «la separación entre pasado, presente y futuro es una ilusión», centrémonos en el año que ha transcurrido desde entonces.

En el inquietante panorama aludido líneas atrás en el que no es fácil zafarse de caer en el abatimiento, la jefatura monárquica del Estado encarnada por Felipe VI está dando muestras de estabilidad y equilibrio al mismo tiempo que ejerce con el ejemplo de los hechos y de la palabra la función arbitral y moderadora que le confiere el artículo 56 de la Constitución. Esta función tan difícil de concretar se sustancia, además de a través de la ponderada acción directa en casos excepcionales y extremadamente graves, por medio de hechos que conforman un estilo y de palabras que lo plasman, de lo que el Rey ha hecho a menudo gala en este último complicado año.

Por otro lado, Felipe VI en sus frecuentes intervenciones orales y con ocasión de sus viajes por España, entre los que han sido numerosos los que le han llevado a Cataluña, no ha cesado de transmitir serenidad y templanza y de postular la necesaria unidad en el esfuerzo imprescindible para lograr las metas fundamentales de la sana convivencia social y política; en suma, ha procurado que el jugo de la ilusión y el soplo vigoroso de la esperanza no se extingan en nuestra azacaneada vida política y social.

Asegurar la continuidad es clave en un régimen monárquico, y en la monarquía actual esta exigencia no se agota en dejar que el tiempo pase sin más aguardando que acaezca la sucesión. La continuidad debe estar empapada de una de las vertientes capitales de la legitimidad monárquica en el presente, la de ejercicio o funcional. En este año la Princesa de Asturias ha dado numerosas muestras de su empeño en prepararse debidamente para ejercer la Jefatura del Estado en el futuro. Su sentido del deber, la capacidad demostrada de aprender adaptándose a muy diferentes y sencillas circunstancias, la ilusión y el esmero por hacer bien lo que corresponde a la difícil función que le ha tocado desempeñar son, para mí, encomiables en una joven de su edad. A veces me pregunto cómo una mente de 19 años consigue superar con éxito el sometimiento a tan variados e intensos requerimientos desarrollados, además, bajo la incisiva mirada de muchos ojos ávidos de captar cualquier detalle de Doña Leonor no siempre con las mejores intenciones.

El comportamiento de Felipe VI ante la descomunal tragedia de las inundaciones del pasado otoño padecidas principalmente por la Comunidad Valenciana, junto a ser valiente y propio de dar la cara, concuerda con el temple equilibrado, la cordialidad medida y el sonreír suave y significante que no le abandonan por muy adversas que sean las dificultades que deba afrontar.

Por si todo esto fuera poco, en el periodo que nos ocupa se han dado pasos encomiables en un terreno que no suele ser acreedor del ruido mediático aunque revista gran importancia. La Casa del Rey, entidad que pertenece por cometidos y financiación al ámbito de lo público, ha seguido adaptándose a las formas de actuar propias de su naturaleza. A su vez, con la llegada de la letrada de las Cortes Generales Mercedes Araújo, primera mujer que desempeña la delicada función de secretaria general del órgano de apoyo directo al Rey, se ha dado un paso más en el camino de proporcionar el impulso inicial en este campo que supuso el nombramiento de jefe de la Casa del Rey en la persona del diplomático Camilo Villarino después de la eficaz y sacrificada etapa de Jaime Alfonsín, reconocida con todo merecimiento por Felipe VI al otorgarle muy recientemente el título de marqués de Alfonsín. En suma, lo que Felipe VI y su entorno han dicho y hecho durante el año siguiente al que cumplió una década al frente de la jefatura del Estado sintoniza a carta cabal con el calificativo que me atreví a atribuirle en una Tercera anterior: el Rey prudente, a lo que sumo ahora el de Rey que sabe estar a la altura de las difíciles circunstancias políticas por las que España atraviesa.

SOBRE EL AUTOR Luis María Cazorla Prieto es presidente del Instituto de España