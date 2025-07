Poco a poco, a velocidad de crucero, el antiguo PSOE (Partido Socialista Obrero Español) se va transformando en el actual PSOE (Partido Sanchista de Ostentoso Egoísmo). Y es de tal calibre el egoísmo de su líder que un partido, llamado socialista, va a favorecer a una de las regiones más ricas y despilfarradoras, Cataluña ... , en detrimento de las más pobres y de menor renta per cápita, ¡Ah! Y a algunas que se administran mejor, y tienen una renta más alta, como Madrid, la persiguen y le van a prohibir bajar impuestos, porque ponen en ridículo a una Cataluña que agobia a sus ciudadanos con los impuestos más altos de las 17 autonomías.

He dicho despilfarradora, porque ese agobio en impuestos se derrocha en 81 embajadas, entre delegaciones y oficinas comerciales que, en ocasiones se duplican. En Corea del Sur, por ejemplo, Cataluña sostiene, en Seúl, una Agencia para la Competitividad de las Empresas y una Delegación de Cataluña, o sea, la embajada propiamente dicha. Ni un país como Francia tiene en Corea más de dos oficinas, llamémoslas 'diplomáticas'. He dicho despilfarradora, porque es evidente la malversación para alimentar el independentismo, desde los viajes a Rusia –un país enemigo de Europa y en guerra contra Europa– hasta la subvención encubierta para actos transgresores, antiespañoles, e incluso terroristas.

Además, es falso que España –ni siquiera con Franco– fuera cicatera con Cataluña. Un socialista de prestigio y mente clara, como José Borrell, lo demostró en un libro, que no creo que el criado de los secesionistas, Salvador Illa, haya leído al completo.

En 1932 las tensiones internas del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) dividieron al partido, porque Largo Caballero no quería pactar con la burguesía capitalista catalana. Hoy, el nuevo PSOE (Partido Sanchista de Ostentoso Egoísmo) ya comienza a mostrar su división, por una poderosa mezcla de razones ideológicas y también de intereses regionales. Si esta injusta discriminación presupuestaria sigue adelante, parece difícil que una candidata socialista andaluza, por mucho que mienta –y miente casi todos los días– pueda ganar las elecciones a los andaluces. Y, por mucho que sonría mi paisana, Pilar Alegría, por lo que me cuentan, los aragoneses están más con Lambán que con este harakiri autonómico, a no ser que los andaluces, los aragoneses, y una docena de comunidades más, se vuelvan gilipollas, desde los ancianos a los niños de pecho, aunque los niños de pecho todavía no votan.

Pero es que, además de algo tan elemental como el desprestigio de los sanchistas en toda España, está la cuestión ética, y favorecer a una comunidad rica, y despilfarradora, en detrimento de los mejor administrados y más pobres, es como si, en Barcelona, los vecinos de Pedralbes –los más ricos– cobraran sus propios impuestos y los administraran para ellos mismos, mientras los vecinos de Sant Andrèu y San Martí –los más pobres de Barcelona– se quedaran a administrar sus escasos impuestos. Si el Partido Sanchista sobrevive, matará al antiguo PSOE. Muchos socialistas ya lo saben.