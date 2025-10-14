Suscribete a
ABC Premium

Sala de máquinas

Expectativas

Los dos partidos que con seguridad casi absoluta van a perder las próximas elecciones se comportan como vencedores

El hombre que renunció a atacarnos

Sánchez y sus discípulos

Julián Quirós

Julián Quirós

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las tres fuerzas políticas fundamentales (las demás son subsidiarias) están reacomodando sus expectativas a un escenario cambiante, pero no en el sentido que cabría esperar en función de sus realidades. Curiosamente, el PP, siendo el primero de todos, actúa a la defensiva, como si ... le fuera mal, mientras el Partido Socialista, en caída libre unas veces y sostenida otras, juega a atacar y a mantener la iniciativa del debate. El tercero en discordia, Vox, crece con el viento a favor y se le nota la falta de ataduras. En definitiva, los dos partidos que con seguridad casi absoluta van a perder las próximas elecciones se comportan como vencedores y aquel que aglutina la mayor bolsa de votos y confianza pública no parece reflejar esa ventaja dominante. Quizá sea cosa de los demás, ¡siempre se le puede echar la culpa a los puñeteros periodistas!, pero lo mismo dentro de la casa tendrían que echar bien las cuentas. ¿Y si el mapa electoral no da para más en estos momentos y deberían concentrarse en su proyecto en vez de mirar de reojo a los competidores?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app