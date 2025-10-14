Las tres fuerzas políticas fundamentales (las demás son subsidiarias) están reacomodando sus expectativas a un escenario cambiante, pero no en el sentido que cabría esperar en función de sus realidades. Curiosamente, el PP, siendo el primero de todos, actúa a la defensiva, como si ... le fuera mal, mientras el Partido Socialista, en caída libre unas veces y sostenida otras, juega a atacar y a mantener la iniciativa del debate. El tercero en discordia, Vox, crece con el viento a favor y se le nota la falta de ataduras. En definitiva, los dos partidos que con seguridad casi absoluta van a perder las próximas elecciones se comportan como vencedores y aquel que aglutina la mayor bolsa de votos y confianza pública no parece reflejar esa ventaja dominante. Quizá sea cosa de los demás, ¡siempre se le puede echar la culpa a los puñeteros periodistas!, pero lo mismo dentro de la casa tendrían que echar bien las cuentas. ¿Y si el mapa electoral no da para más en estos momentos y deberían concentrarse en su proyecto en vez de mirar de reojo a los competidores?

