el ángulo oscuro

La teología climática

La religión climática pretende que la Tierra sea un paraíso; pero también pretende castigar al culpable de que se haya convertido en un vertedero

La religión climática

Tareas para un periodismo no degradado

Juan Manuel de Prada

Juan Manuel de Prada

A simple vista, podría parecer que la teología climática es una mera vuelta al paganismo panteísta. La naturaleza deja de ser objeto de asombro y maravilla; deja de ser esa Creación 'buena' que Dios nos ha encomendado para ejercer sobre ella un dominio justo, ... poniéndola a nuestro servicio pero a la vez encargándonos su cuidado amoroso. Destruidas las nociones de un Dios creador y de su encomienda, el hombre convierte el planeta, con todas las criaturas y portentos que alberga, en su nuevo dios, porque la adoración es su vocación irreprimible; y si esa adoración no se dirige a Dios, necesita buscarse un sucedáneo, llámese Madre Tierra o el coño de la Bernarda. Aunque, a la postre, todas las adoraciones sucedáneas encubren el culto al Dinero; también la religión climática, por supuesto.

