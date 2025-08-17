Suscribete a
ABC Premium
Última hora
España acepta nueva ayuda de Alemania, Eslovaquia y Países Bajos para combatir los incendios

el ángulo oscuro

Tareas para un periodismo no degradado

No debería conformarse con narrar los inanes rifirrafes de nuestras oligarquías partitocráticas

En manos de alimañas

Manifiestos

Juan Manuel de Prada

Juan Manuel de Prada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A nadie se le escapa que las oligarquías partitocráticas utilizan las desgracias colectivas –lo vimos en las recientes inundaciones causadas por la gota fría en Levante, lo vemos ahora con los incendios estivales– para azuzar la demogresca que garantiza su fortaleza. Echándose las culpas los ... unos a los otros, disputando sobre la rapidez o lentitud con que han interrumpido sus vacaciones, logran enardecer y disciplinar a los fanáticos y zoquetes de sus respetivos negociados ideológicos. Además, desgracias como las inundaciones del pasado año o los incendios de esta semana permiten a la chusma que nos tiraniza imponer los dogmas de la religión climática, que a la vez que enriquecen a sus amos y empobrecen a los pueblos tiranizados resultan fundamentales para pastorear a las masas cretinizadas y estigmatizar a los disidentes. Por supuesto, pasados unos días, la chusma que nos tiraniza pasa del tema y cambia de tercio, en busca de nuevos banderines de enganche que permitan excitar la demogresca e imponer dogmas. Y el periodismo degradado, por supuesto, se dedica ancilarmente a brindar a la chusma la gasolina que requiere para fortalecer sus respectivos negociados ideológicos. Pero, ¿qué debería hacer el periodismo todavía no degradado?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app