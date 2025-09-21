Suscribete a
el ángulo oscuro

La batalla cultural a tiros

Charlie Kirk tomaba en consideración los argumentos del adversario, que refutaba implacablemente

Tontos útiles y compañeros de viaje

Postureo y paripé

Juan Manuel de Prada

Con el reciente asesinato de Charlie Kirk pude constatar la certeza de aquella definición del periodismo que en cierta ocasión leí en un relato del padre Brown: «El periodismo consiste en gran medida en decir 'Lord Jones ha muerto' a personas que nunca supieron ... que Lord Jones estaba vivo». Desconocía la existencia de Charlie Kirk, tal vez porque casi todos los 'influencers' de la 'derecha alternativa' –pienso, por ejemplo, en Jordan Peterson– me provocan un cierto repelús. Con la excusa de dar la 'batalla cultural', no hacen sino acelerar la demencia progresista; pues casi todos comparten premisas ideológicas con el progresismo que dicen combatir, aunque ellos no lo sepan (al menos en el caso de los más ingenuos).

