Los matices. Ah, los matices. Tan difícil resultaba apoyar las declaraciones de Núñez en Baleares como disentir de las de Feijóo en Murcia. Vuelve esa idea de Heráclito de que un hombre no puede sumergirse dos veces en el mismo río, porque ni es el ... mismo río ni es el mismo hombre. Feijóo vino ayer a confirmar que todo fluye y que no se pueden hacer las mismas declaraciones sobre la inmigración en el mismo mar. Porque el Mediterráneo de Baleares no es el de Murcia. Ni Núñez es lo mismo que Feijóo. Si en Baleares patinaba estrepitosamente al improvisar, en Murcia le ha bastado con leer para arreglarlo. Si en Formentera Núñez pidió priorizar la inmigración hispana sobre la africana, en Murcia, Feijóo prefirió no hacer referencia alguna a ese tema, sabedor de la metedura de pata. Pero en el documento firmado aparecen los matices: parece que no pretenden sexar inmigrantes de cara al permiso de residencia sino primar a Hispanoamérica en cuanto al proceso de adquisición de nacionalidad. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Lo primero desvincula la residencia del individuo de su comportamiento para fiarlo todo a su raza, credo u origen. Es decir, algo aberrante. Lo segundo se limita a reconocer los especiales lazos con América para flexibilizar los requisitos de esos ciudadanos en el proceso de adquisición de la nacionalidad. Lo primero era racista y no cabía en nuestro sistema legal. Lo segundo solo implica apalancarse en el artículo 22 del Código Civil. Por mucho que una gran parte de esos hispanoamericanos profesen otra religión, por cierto. Cabe recordar que nada tienen que ver las sectas evangélicas con la religión católica. Gracias a Dios.

¿Qué han ganado entonces con la metedura de pata? Supongo que contentar a Ayuso, que no quiere cabrear al millón de 'hispanos' que han hecho de Madrid el motor de España y de Hispanoamérica. En cualquier caso, si en Baleares Núñez dijo que la inmigración estaba «entre los tres problemas más urgentes de su agenda», en Murcia el tema ha dejado de ser un problema para convertirse en «oportunidad», circunscribiendo así el problema a la «inmigración ilegal». Bueno, es parecido, ¿no? No. Es lo opuesto ser un problema que una oportunidad. Y es lo contrario estigmatizar a la inmigración en general que limitar el dardo a los delincuentes. Yo supongo que algún día alguien pedirá perdón a los inmigrantes por el trato que están recibiendo. De momento ya lo hago yo: como español y como cristiano, pido perdón a todos los que estáis levantando este país codo con codo con nosotros, mientras aguantáis a unos y otros instrumentalizándoos por un triste cálculo político. Somos muchos los que os damos las gracias y lamentamos el espectáculo. Y más allá de la falta de rumbo estratégico, hay que valorar que, al menos, el PP haya sabido corregido el rumbo moral. Si las declaraciones de Baleares eran intolerables, las de Murcia son aceptables. De cualquier modo, el Rubicón se ha cruzado y sospecho que la deriva irá a peor. Del resto, prefiero olvidarme.

