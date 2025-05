Está circulando entre barones y diputados populares un informe elaborado por Miguel Ángel Quintanilla, diputado del PP por Madrid y antiguo director de publicaciones de FAES, en el que sugiere que su partido deje de mirarse al espejo con nostalgia y empiece a hacerlo con ... propósito. El texto salta de mano en mano –de grupo en grupo– y es lógico, porque, a las puertas del Congreso, propone algo que hace años no veíamos en Génova: pensar, pensar con 'finezza', a la vez desde la inteligencia estratégica y desde los principios inquebrantables, que no solo no son mundos incompatibles, sino que son confluentes; pensar no es un ejercicio melancólico ni un entretenimiento de 'spin doctor' fraudulento, sino un acto de mera supervivencia.

Y no de supervivencia del PP, que a mí me tiene sin cuidado; ni siquiera del espacio liberal-conservador, que tampoco me quita el sueño. Lo que está en juego –y eso me interesa más– es la supervivencia de la España del 78, la España más próspera, civilizada y exitosa de la historia, frente a lo que bautiza como 'bloque de ruptura del sistema político de 1978', una alianza tácita que incluye al socialismo actual, a los nacionalistas y a Vox, inmersos en un juego de revisionismo y polarización mutua que recuerda a las peores trampas de nuestra historia.

En el informe critica que el PP haya caído en la 'trampa del bloque' al aceptar el marco de Colón –las 'tres derechas'– y asumir como inevitable a Vox. Y de paso, que haya renunciado a disputar el voto conservador con inteligencia, oscilando permanentemente entre el miedo a Vox y el deseo de mimetizarlo. A los dirigentes de Vox los acusa de querer impedir que Feijóo sea presidente para mantener su narrativa de confrontación y polarización. Hasta el punto de afirmar que Vox impide deliberadamente que fructifique una alternativa. Por todo ello propone a Feijóo que cierre de modo explícito tanto la puerta a una coalición con Vox como a un cordón sanitario contra ellos. Es decir, que acepte la posibilidad de pactos legislativos puntuales, pero descartando un gobierno de coalición. En realidad, lo que propone es recuperar al votante conservador sin subcontratar el discurso a Vox. Es lo que llama 'constitucionalismo militante', es decir, dejar atrás el complejo y la pasividad, y reivindicar de forma activa y sin ambigüedades el sistema constitucional de la Transición como proyecto vigente y reformable, pero no desechable.

El informe no es una jugada táctica, sino una refundación moral. Y, desde fuera, llama la atención observar cómo muchos elogian en privado lo que no se atreven a elogiar en público. Quizás, al final de todo, el problema del PP no sea de diagnóstico sino de que, entre el miedo y el cálculo, acaban volviendo a lo de siempre, es decir, a esperar sin hacer nada. Y si algo queda claro después de leerlo –y después de ver lo que pasa cuando ellos mismos lo leen– es que, frente a lo que yo pensaba, el problema del PP no es que no sepa a dónde van. Es solo que no se atreven a ir.