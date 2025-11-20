En la madrileña Gran Vía, inmortalizada por Chueca y Valverde en una zarzuela, el chulapo Salvador Illa, aquel ministro filiforme que nos amenizó la peste con su estilo de enterrador de Lucky Luke, ha colgado una lona con su idea de la democracia al estilo ... como Laporta colgó una pancarta con su careto de Jake LaMotta crepuscular al lado del Bernabéu o como Lutero colgó las '95 Tesis' en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. «Poder posar un anunci en català enmig de la Gran Via», es el silogismo de Illa en la pancarta, con sabor a Miquel Martí i Pol, y concluye:

—La democracia es tu poder.

Con la lona de Illa en la Gran Vía y la presencia de Zelenski en el Congreso ya se puede decir a los españoles que la democracia son los padres, y no precisamente los 'Founding Fathers', cuya aspiración no era poner un anuncio en catalán en la Quinta Avenida, sino librarse de la Corona y el Parlamento británicos, a sabiendas, en efecto, de que la democracia (¡como la guerra!) siempre son los padres. De hecho, lo clava Illa: «La democracia es tu poder». ¿Qué poder tienes tú? Pues bombeta de humo. «El negocio del gobierno es, y debe ser, el negocio de los ricos, que lo obtendrán por las buenas o por las malas», fue la advertencia del señor padre de Stuart Mill. Y el único medio bueno de obtenerlo, añadió, «es el sufragio universal».

—¿Tiene el 'demos' alguna clase de futuro en la era de la globalización, las redes de comunicación al instante y las fronteras fluidas? –se preguntaba Wolin hace casi veinte años.

Ciertamente, no. Ahí están hoy los lidercillos europeos, con mínimos históricos de aprobación popular, llevándonos a una guerra que no quiere nadie (de los que tendrían que hacerla). Para Wolin, las nociones holísticas como la de «nosotros, el pueblo» son remanentes de una época en que el «pueblo» implicaba la gran mayoría de las personas y la realidad de un estatus común de parias: todos ellos estaban excluidos de la política. Igual que ahora, que empezamos a ser el presente del futuro que en su día vio venir Vladimir Bukowski, que había huido de la URSS:

—Yo ya viví en tu futuro. URSS/UE: organizaciones creadas por coacción y gobernadas por personas no electas que se reúnen en secreto; un Parlamento que aprueba las decisiones del Politburó; el propósito de la URSS era liquidar las nacionalidades para crear una nueva identidad; un estado federal para evitar la guerra, nos decían, y la corrupción creció de arriba abajo; los opositores son silenciados (gulag y ostracismo); no caben reformas. Única salida personal, la independencia: no aceptar lo que ellos planearon para ti, pues nunca te preguntaron si querías unirte. En palabras de Bush: «Apoyamos el proceso eleccionario, apoyamos la democracia, pero eso no significa que tengamos que apoyar a gobiernos que resultan elegidos como resultado de la democracia». Mas el ciudadano-avestruz prefiere meter la cabeza en nata montada.