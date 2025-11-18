Sánchez y Zelenski sellan su alianza con 817 millones de euros para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, continúa hoy en Madrid su gira europea para concretar un volumen de ayuda europea que permita paliar los avances de Rusia en el campo de batalla. En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que, a ... lo largo del próximo mes, España va a movilizar 817 millones de euros para apoyar al ejército ucraniano y para proteger a su población civil e impulsar ese horizonte de reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la guerra.

