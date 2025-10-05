Suscribete a
ABC Premium

una raya en el agua

Un hombre decente

El respaldo postrero de Fernández Vara a Sánchez resultó chocante, pero no basta para empañar una trayectoria honorable

Horizonte electoral u horizonte penal

La democracia esotérica

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una de las peores consecuencias de la polarización es la generalizada creencia entre la izquierda y la derecha de que no se puede ser una persona decente y a la par votante o simpatizante del bando contrario. Y si se trata de un militante o ... un dirigente no digamos. La estrategia sanchista del enfrentamiento civil ha hecho bien su trabajo y el maldito 'muro' ha separado a la sociedad en facciones de pensamiento cada vez más sectario. Va a ser muy difícil recuperar espacios de encuentro aunque el poder cambie de manos; más bien es probable que en ese caso los derrotados tiendan a agudizar la tensión y asistamos a una elevación paroxística del mutuo encono ciudadano. Los estragos de un mandato como éste no son reparables a corto plazo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app