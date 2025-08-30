Suscribete a
una raya en el agua

Crisis de ensimismamiento

El encierro en una cápsula de autoprotección es la única respuesta de los partidos sistémicos ante la crisis del fuego

Una España de dioses y demonios

El factor de incompetencia

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

El ciudadano español debe saber que si una catástrofe derriba, inunda o quema su casa le espera un páramo de soledad y olvido al otro lado de las primeras reacciones de solidaridad entusiasta. Lo han comprobado ya los afectados por la dana: diez meses ... después el Gobierno sólo ha liberado una tercera parte de las ayudas aprobadas. El resto permanece atascado en el laberinto de una compleja tramitación burocrática mientras los dirigentes se ufanan ante la opinión pública de sus rápidas decisiones presupuestarias. Es fácil imaginar la suerte de las víctimas de los incendios del verano cuando se apaguen las llamas y el debate nacional pase página; el siguiente escándalo alejará el foco de su drama y nadie se acordará de ellas en el fragor de la nueva batalla de propaganda. A efectos políticos, las emergencias sólo sirven para desatar una campaña de reproches sobre las responsabilidades derivadas, con la vista fija en las encuestas inmediatas.

