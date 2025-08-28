Suscribete a
UNA RAYA EN EL AGUA

El factor de incompetencia

Al Gobierno le sobra sectarismo y le falta idoneidad técnica para gestionar y legislar con un mínimo de eficiencia

Ignacio Camacho

A mediados de agosto, el Ministerio de Inclusión, Migraciones, etcétera preguntó al Ejecutivo de Canarias si los menores inmigrantes que debe repartir por la Península podían beneficiarse del descuento que se aplica a los residentes isleños en el transporte aéreo. Los funcionarios receptores del mensaje ... no daban crédito: el Gobierno que se ufana de su récord de ingresos estaba regateando precios para cumplir –con meses de retraso– una orden del Tribunal Supremo. El contingente a trasladar, una mísera decena de muchachos, no parecía logística ni estratégicamente problemático pero aun así a la burocracia ministerial el gasto del viaje se le antojaba demasiado caro. Se ve que tampoco saben lo que cuesta un trayecto en Falcon. A este ritmo, y teniendo en cuenta que hay que reubicar a unos tres o cuatro mil, la operación puede demorarse varios años…si es que las minervas que deben organizarla logran encontrar pasajes baratos. Las cosas de palacio.

