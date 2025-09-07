Suscribete a
De Versalles a Macron

Guy Sorman

Guy Sorman

Cuando José María Aznar era presidente del Gobierno (1996-2004), España era un país serio y respetado como tal dentro de la Unión Europea. Esta seriedad se reflejaba en la tasa de endeudamiento del Estado, que al inicio del mandato de Aznar ascendía al ... 67 por ciento del PIB y que al final había descendido hasta el 46 por ciento. Esta austeridad permitió a España incorporarse a la zona euro. Hoy en día, España es sin duda un país menos serio, ya que figura entre los países más endeudados de la Unión Europea, junto con Grecia, Italia y Francia. Grecia está, evidentemente, fuera de juego, víctima de sus excesos financieros con motivo de los Juegos Olímpicos de Atenas y de una sucesión de gobiernos de izquierdas. Italia, España y Francia son más comparables por su cultura latina, católica y por el comportamiento principesco de sus últimos dirigentes, poco preocupados por la economía y la austeridad. Sin embargo, los españoles pueden felicitarse de estar hoy menos endeudados que los franceses y de pagar en el mercado mundial de capitales un tipo de interés inferior al que debe pagar Francia. Esta última solo inspira hoy desconfianza entre los prestamistas.

