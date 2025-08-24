Suscribete a
El 'masculinismo' como ideología

El 'MeToo' se había vuelto excesivo; el 'masculinismo' lo es igualmente. El 'wokismo' se había vuelto ridículo; el 'antiwokismo', que niega la discriminación social haya existido jamás, es igualmente absurdo. Mi postura es que solo de la confrontación civilizada entre estas actitudes puede surgir, si no la verdad, al menos el esbozo del progreso humano

Guy Sorman

El movimiento 'Me Too' fue un fenómeno universal de liberación de la voz de las mujeres. En mi opinión, todas las sociedades se han transformado para mejor. Es cierto que la ideología 'Me Too' conduce a una serie de excesos, en particular a una interpretación ... excesiva del consentimiento. El 'MeToo' se ha convertido así en un pilar de lo que se denomina 'wokismo', a la vez liberador y opresivo. Al mismo tiempo, era previsible que el huracán 'Me Too' provocara una reacción tan global y tan excesiva. Esta reacción, el 'masculinismo', es una exaltación de las supuestas virtudes de la virilidad que habría sido castrada por el abuso de poder conquistado por las mujeres. Las manifestaciones del 'masculinismo' son a veces modestas, a veces ridículas y excesivas. Consideremos, por ejemplo, las fotografías de Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska: una competición entre dos jefes de Estado, cada uno pretendiendo ser más viril que el otro. Un detalle revelador era la longitud de sus corbatas: la corbata demasiado larga y de color rojo vivo que Trump luce como abanderada de sus aspiraciones. El entorno de Donald Trump comparte esta misma mitología, manifiesta en su forma de vestir, la exhibición de su musculatura y sus comentarios obscenos, hostiles al feminismo y más aún a los transexuales demonizados. Es significativo que Trump, entre sus primeras decisiones, decretara que solo podía haber dos sexos, hombre o mujer, nada entre medias. Como consecuencia, en Estados Unidos se prohibieron las competiciones deportivas y la carrera militar a las personas transgénero.

