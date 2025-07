Una de las informaciones más reveladoras de lo que significa el sanchismo es la respuesta que el presidente del Gobierno dio, hace unas semanas, cuando se le preguntó por el amaño de votos en las primarias de 2014: «Dos votos, qué quiere que le diga». Despachaba así el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE la conversación en la que Santos Cerdán pedía a Koldo García que metiera dos votos en la urna. Para Sánchez son poca cosa dos votos, porque su vara de medir comportamientos éticos es la que hace de la necesidad virtud y la que transforma la mentira en un legítimo cambio de criterio. Luego se supo que Santos Cerdán también quiso amañar las primarias celebradas en León en 2020, manipulando el censo electoral. El denunciante es poco sospechoso de colaboracionista con la derecha: el propio alcalde socialista de León, Juan Antonio Díez.

Ahora se conocen con detalle las trampas que emplearon los responsables del aparato socialista, liderado por José Luis Ábalos, contra Susana Díaz en las primarias de 2021, para que ganara, a toda costa y como fuera, el candidato sanchista, Juan Espadas. Y así fue, con una amplia mayoría a favor de Espadas, quien logró el 55 por ciento de los votos frente al 36 por ciento que recibió Susana Díaz. A pesar de esta clara victoria, Ferraz no debía de tenerlas todas consigo, porque, como hoy publica ABC, el equipo de Ábalos metió a toda prisa en el censo electoral a 840 afiliados cuyas cuotas se abonaban –si es que llegaron a ser abonadas– con cargo a una única cuenta bancaria. Además, todas las fichas de afiliación fueron completadas con la misma letra. Estos indicios son inequívocos y apuntan a una sola explicación: Ferraz montó, con un equipo liderado por Ábalos, una enorme operación de manipulación electoral en las primarias andaluzas de 2020, inflando el censo electoral con personas ajenas al partido, probablemente deudoras del PSOE por favores o empleo. El entonces secretario de Organización del PSOE –hoy investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo– se desplazó a Andalucía antes de las primarias y organizó encuentros en hoteles para captar con urgencia nuevos afiliados y convencer a los antiguos, con promesas de puestos de trabajo, de que votaran a Espadas.

Para organizar una trama de manipulación de este calibre no solo hay que tener el control de los medios del partido, que es lo propio de un secretario de Organización, sino la seguridad de que el máximo dirigente de la formación respalde la operación, conociendo o no los medios empleados. Es impensable que una corrupción electoral de esta magnitud fuera ajena a la voluntad, activa o pasiva, de Pedro Sánchez y a su conocimiento, teniendo en cuenta su empeño personal en acabar políticamente con Susana Díaz. Ábalos era la mano derecha de Sánchez, su hombre de confianza, al que echaba de menos después de destituirlo en 2021, por causas fácilmente predecibles, pero aún no explicadas por el secretario general del PSOE.

Dos consecuencias políticas evidentes se derivan de este escándalo. La primera es que el sanchismo no solo es un modo degradante de ejercer el gobierno de la nación. También es una pulsión corruptora de la limpieza en los procesos electorales internos. Ni probablemente fueron solo dos votos en 2014 ni probablemente fueron solo 840 votos en 2020. Pero, aunque lo fueran, la gelidez moral con la que Sánchez afronta estas revelaciones solo se explica por su sentido utilitarista del poder, cuya conservación es un fin que justifica cualquier medio empleado. Por eso, en segundo lugar, y porque Andalucía es, junto a Cataluña, una pieza esencial del socialismo español y porque los responsables de este fraude recibieron la máxima confianza del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones públicas sobre estos juegos sucios en las primarias socialistas. No le vale ya con decir «840 votos, qué quiere que le diga», y no solo porque son muchos votos, sino porque revelan un modo de operar corrupto y corruptor, quizás extendido a otros procesos electorales internos, tras los cuales Ábalos, primero, y Cerdán, después, garantizaban a Pedro Sánchez el control de las organizaciones territoriales del PSOE. Esas personas «que ya no están en el partido», como diría la inefable María Jesús Montero, eran la dirección del partido, en su más implacable expresión, y los ejecutores de la política de control sin límites impuesta por Sánchez para hacer lo que está haciendo ahora mismo: aferrarse agónicamente al poder.