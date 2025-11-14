Suscribete a
editoriales

Inmigración, delito y ocultación

No se debe restringir el acceso a determinadas estadísticas, menos aún con el pretexto de no crear alarma social, dando así a entender que el ciudadano no es lo suficientemente maduro

Editorial

El hecho de que la Ertzaintza haya sido el primer cuerpo policial en hacer pública la nacionalidad de los delincuentes denota, al margen de otros análisis, la falta de transparencia con la que se niega a los ciudadanos el acceso a este tipo de ... información, una reserva lamentable en una sociedad madura. El análisis pormenorizado de los datos tiene una lectura a la que, sin embargo, se anteponen las maniobras evasivas que lleva a cabo el poder para negar a la opinión pública informaciones tan relevantes como esta, decisivas como elemento de juicio de la gestión política.

