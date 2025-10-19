Que la franquicia madrileña de Sumar haya habilitado un canal para recurrir el pago de la tasa municipal de basuras –impuesta por el Gobierno del que forma parte– añade un punto de esperpento al despropósito de una carga tributaria que, viciada de origen, va ... camino de atascarse en los tribunales, como ya ha sucedido en la ciudad de León. La trasposición de una directiva europea llevó al Ejecutivo a dejar en manos de cada ayuntamiento el cálculo de un nuevo impuesto cuya cuantía han determinado los respectivos equipos municipales en función de unas variables, fundamentalmente catastrales, que poco tienen que ver con la sostenibilidad y el reciclaje de los residuos urbanos, principios que inspiraban la directiva comunitaria. Los propios ayuntamientos alimentan el rechazo vecinal a una nueva carga que no solo castiga al contribuyente a cuenta del dogma medioambiental de Bruselas, sino que carece de la proporcionalidad exigible a cualquier impuesto.

