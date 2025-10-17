Protestas en Cangas do Morrazo por la subida de la tasa de basuras: al menos un investigado y 10 personas identificadas

Las protestas en Cangas do Morrazo contra el gobierno de la Mancomunidad por la subida de la tasa de basuras dejan al menos un hombre investigado y otras 10 personas identificadas, informa Europa Press, que cita al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, que ha ... confirmado los datos. El incremento es de hasta el 85%.

Según ha añadido Abel Losada, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para identificar y denunciar a las personas que cometieron hechos violentos y constitutivos de delitos.

El investigado es un hombre, de 34 años y vecino de Cangas. Se le acusa de ser el presunto autor del lanzamiento de una piedra contra el coche en el que viajaba la alcaldesa de Moaña, Ledicia Santos, y dos personas más. Además, los agentes identificaron a otras 10 personas «contra las que se formulará la correspondiente denuncia». «No hay áreas de impunidad y la investigación llegará, apoyada en las pruebas que se están recabando, hasta donde tenga que llegar», ha señalado Abel Losada.

A renglón seguido, ha asegurado que «las revueltas violentas no son tolerables en un Estado de Derecho», en el que hay canales normalizados de protesta y expresión de la voluntad popular «más allá de la algarada callejera».

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra ha recordado que el derecho constitucional de manifestación está regulado con el deber de ser comunicado previamente, algo que «no se produjo en los incidentes de Cangas».

Por ello, Abel Losada ha hecho un llamamiento a la reflexión de las personas que «convocaron y alentaron» la concentración, ya que pueden «haber incurrido en responsabilidades».

Además de los gritos y abucheos, algunos de los participantes en las protestas volcaron dos contenedores frente a la casa consistorial, se cortó el tráfico y hubo lanzamiento de huevos y de piedras.