Decir genocidio

Yo no digo genocidio porque creo que no estamos ante uno

Si Gaza fuera el País Vasco

'Je suis Charlie Kirk'

Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza

Andan queriendo que uno diga genocidio por obligación. Me recuerda al chiste de aquel hombre al que su peluquero empujaba la cabeza con el dedo anular para que la ladeara, y el cliente se resistía con todas sus fuerzas. Terminaban peleando. Después, el peluquero tomaba ... aire y le preguntaba, serenándose: «¿Sería tan amable el caballero de ladear la cabeza para que yo le pueda cortar el pelo en esa zona» y el hombre respondía: «Sí, pero por cojones, no».

