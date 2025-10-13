Suscribete a
Desprecio a la senectud

«Los jóvenes utilizan ya unos medios tecnológicos, como nativos digitales, para los que la vejez no está preparada ni física ni mentalmente. Las generaciones más longevas se sienten solas y desamparadas en medio de un mundo que no llegan a comprender»

Desprecio a la senectud
NIETO

César Antonio Molina

NO podemos iniciar ningún texto referido a la vejez sin citar 'De senectutem' de Cicerón. «Quansenectutem ut adipiscantur omnes optant, eademaccusant adepti». Es decir, todos quieren llegar a la vejez y luego protestan cuando llegan. La vejez es el ático de la vida. La ... vejez era alta, notoria y venerable. Probablemente todo lo que hoy no es en nuestra sociedad deshumanizada. Sobre todo en el respeto a lo venerable. Y el ejemplo lo tenemos muy cerca de nosotros en el tiempo: lo que aconteció durante la pandemia. Ante la escasez de medios sanitarios, ¿quiénes fueron sacrificados?, ¿es que acaso las personas mayores no eran ciudadanos con los mismos derechos que el resto?, ¿es que acaso las personas mayores no pagaban sus impuestos? ¿Por qué se eligió a unos sobre los otros? Yo no haría una causa jurídica sobre estos tan dolorosos acontecimientos, pero sí pediría unas explicaciones que todavía no se han dado porque nuestras sociedades occidentales prefieren olvidar o ignorar lo malo de su sociedad del bienestar.

