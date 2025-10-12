Suscribete a
LA TERCERA

El aborto y la profecía de Dostoievski

«La manipulación positivista ha convencido a la gente que la vida es únicamente la vida biológica. Por eso se concluye que si la vida es sólo biología es manipulable y prescindible. Pero no, la vida es lo oculto que sostiene a la biología, es lo que merece respeto en la existencia humana»

La Tercera de ABC

CARBAJO&ROJO

Manuel Serrano Martínez

Cuarenta y siete años antes de la revolución bolchevique de octubre de 1917, Fiódor Dostoievski empieza a escribir 'Los demonios'. La novela narra un movimiento incipiente clandestino que pretende el poder amparado en la aparente sensiblería de la gente que lo admite todo. La ... fuerza esencial con la que se transmite el proceso de usurpación es la vergüenza sentida por el pueblo ante la opinión propia porque ha sido convencido de que no tiene nada que decir, y lo que puede expresar no significa absolutamente nada ante aquellos que tienen las ideas. La gente allí no tiene capacidad para mostrar ni una sola idea propia aprovechable. El globalismo, ya presente en la Rusia que acoge ese movimiento de poder, es la expresión de una fuerza vinculada a una soterrada revolución europea y mundial. No hay creencias, no hay seguridad en un incomprensible Dios, toda la sociedad se compone de prejuicios, incluso la existencia de la misma familia y el valor de lo humano. Es la nada instalada como forma de convivencia. Ni un solo valor, ni una sola virtud. La trascendencia, un sueño. La esperanza, el poder. Y aquí viene la propuesta definitiva: «Una décima parte de los seres humanos disfrutarán de una libertad individual y de un derecho ilimitado sobre las nueve partes restantes. Estas nueve partes perderían su personalidad, convirtiéndose en una especie de rebaño (mediante la reeducación de generaciones enteras), y, mediante la sumisión ilimitada, alcanzarían tras una serie de transformaciones desde su inicial candidez, algo así como un paraíso primitivo, aunque, por lo demás, habrían de trabajar.»

