ANTIUTOPÍAS

Emancipadores S.A

Todos estos redentores creen que su misión es liberar a los oprimidos y fundar verdaderas democracias

Bukele, el antiglobalista

La vida al límite de Uribe Vélez

Carlos Granés

Es difícil sustraerse a la sensación de que el mundo, o como mínimo Occidente, se está desordenando. La alianza atlántica se debilita, la OTAN parece menos sólida de lo que solía ser, y los organismos supranacionales, desde la ONU a la Unión Europea, desde Human ... Rights Watch a la Organización Mundial de la Salud, reciben más palos que elogios. El multilateralismo se debilita y vuelven con fuerza los nacionalismos. Con ellos, entre efluvios de entusiasmo y fervor, irrumpen de nuevo los caudillos iracundos, señalando alguna aberración o algún elemento disolvente del cual se sienten llamados a liberarnos.

