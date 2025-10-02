Suscribete a
ABC Premium

ANTIUTOPÍAS

Un demonio en una iglesia

El arte no es para Lidell un sucedáneo de la catequesis o de las clases escolares de Ética

Guerra a muerte en la ONU

Emanciparnos de la realidad

Carlos Granés

Carlos Granés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Que el muy bienpensante Ministerio de Cultura hubiera reconocido a la muy corruptora e impugnadora del hiperrealismo moral contemporáneo con el premio Nacional de Teatro es, al mismo tiempo, una contradicción y una buena noticia. Por dos razones. Nada ha enervado más a Angélica ... Lidell, la galardonada en cuestión, que la deriva buenista y correctamente política que ha tomado la cultura occidental en los últimos años, un inesperado giro que acabó transformado las artes en un sermón laico sobre los males del mundo contemporáneo; y ninguna institución cultural ha hecho propias esas causas, en especial la descolonización de los museos y la denuncia de los vicios occidentales y su inoculación en las otras culturas, como el Ministerio de Cultura de Urtasun.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app