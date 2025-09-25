Suscribete a
ABC Premium

ANTIUTOPÍAS

Guerra a muerte en la ONU

Petro tiene una lógica binaria. Divide el mundo entero en dos grupos: los oprimidos y los opresores

Más artículos de carlos Granés

Carlos Granés

Carlos Granés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Disfrazado de García Márquez y con la bandera bolivariana de 'Guerra a muerte' en el pecho, Gustavo Petro se dirigió por última vez al mundo desde las tribunas de la ONU. El auditorio en realidad estaba vacío, como en sus tres comparecencias previas, pero eso ... no fue un impedimento para que Petro le hablara a la humanidad, al universo, al cosmos, a la Historia con mayúsculas. Como si estuviera en el balcón presidencial, improvisó un discurso de cuarenta minutos, sólo quince menos de los que usó Trump, en el que reprodujo en el ámbito internacional el maniqueísmo con el que entiende la realidad nacional: guerra a muerte contra los opresores, oligarcas y codiciosos que en Colombia esclavizan al pueblo y en Gaza exterminan a los palestinos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app