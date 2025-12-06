Suscribete a
6-D: La España amnésica

No hay recuerdo para las víctimas de ETA en el discurso de Armengol pero sí para las de la dana

Europa tampoco se chupa en dedo

El 'método Letizia'

Ana Sánchez

Ana Sánchez

España ha cambiado tanto desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa que en el discurso de la presidenta del Congreso por el Día de la Constitución ya no caben las víctimas del terrorismo. La falta de recuerdo no es un olvido puntual de Francina Armengol. ... Como el resto de degradaciones sanchistas, el borrado de las 858 personas que asesinó ETA y del dolor que causó a más de 10.000 incluyendo heridos, secuestrados y amenazados se ha ido produciendo paso a paso para que la sociedad lo fuera digiriendo. En lo que tiene que ver con la Presidencia del Congreso el proceso lo inició Meritxell Batet con sus discursos del 6-D, pero Armengol lo tiene tan aprendido que este año no ha visto incoherencia en prometer a las 238 víctimas de la dana que no las «olvidaremos jamás», mientras hacía como si nunca hubieran existido las de ETA.

