¿Y a ti qué te importa dónde estudien sus hijos?

La vida se dibuja en una escala de grises: nada es blanco o negro; quien no lo haya entendido tiene un problema

Alfonso J. Ussía

Esta semana anda el foro revuelto porque Irene Montero y Pablo Iglesias van a llevar a sus hijos al colegio. Los inquisidores están indignados y los excompañeros traicionados; no han elegido el público más cercano sino el que les ha dado la gana. No ... entiendo el problema. Se llena el ambiente tóxico de las redes con declaraciones de Iglesias condenando la privada en favor de la pública. Sigo sin entender el problema. Creo que no es incompatible defender la educación pública con llevar a tus hijos a un colegio privado o concertado. Pero lo que más me escama de este tema es que se diga y se cuente el colegio elegido, pasándose por el forro la privacidad y la seguridad de tres inocentes por ser hijos de quienes son.

