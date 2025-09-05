Suscribete a
Fite, ¿tú sabías…?

El conocimiento se cuela con el codo mojado, apoyado en el poso de otra copa que dejó otra persona

Alfonso J. Ussía

La vida se descubre en la universidad y en la barra. «Fite, ¿tú sabías?», más que una frase es una institución; la escuela de una tradición que se transmite como un tesoro, una pista, la ventaja que se comparte con alguien porque te hará la ... vida más fácil. «Fite, ¿tú sabías?», más que un conjunto de palabras es un verso curado, una forma de entender lo que tenemos delante y lo que se esconde tras la puerta cerrada. Más que una frase es una enseñanza; más que una anécdota, un triunfo. El conocimiento se cuela con el codo mojado, apoyado en el poso de otra copa que dejó otra persona. Se tira un misterio al aire, como si esto de aprender fuese solo prestar atención. Y respeto. Te lo cuenta un mayor, un amigo, un padrino. En ese mensaje se da lo mejor de uno mismo. Así va pasando el brillo que fuimos en un ritual que tiene de banda sonora un murmullo de carcajadas y algún vaso roto. Da igual que el tema sea la vida, el campo, el despacho o aquél que vino de 'chicuco' para acabar siendo el guardián de los secretos de Toranzo. Porque cuando salimos a tomar algo, cuando uno le dice al otro «Fite, ¿tú sabías?», se está dando una lección de vida, una chispa de otro que hizo estallar algo inolvidable, único y genuino; algo que solo compartes con las personas que quieres.

