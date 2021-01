Tribuna abierta ¿Por qué, señor Marlaska? La mayoría de los españoles tenemos claro que a ETA no le debemos nada y no vamos a consentir pagar una deuda que nos envilece como nación para que Sánchez siga en el poder

Teresa Jiménez Becerril Actualizado: 22/01/2021 00:10h

¿Por qué acabaron el año beneficiando a los presos de ETA y lo han empezado igual? Los españoles no le debemos nada a ETA, y debería preguntarse, Sr. Marlaska, si ustedes le deben algo. Porque no se entiende que, mientras despedíamos el año, nos colaran una decena de terroristas beneficiados, y por Reyes, cuatro más. Si sigue así, Sr. Marlaska -o Sr. Sánchez, lo mismo da-, acercando a asesinos de ETA a su tierra, no va a dejar ni uno en las cárceles de Andalucía. Y aunque los terroristas que mataron a mi hermano y a su mujer ya hicieron ese viaje del Sur al Norte hace meses, mi rabia por la cascada de presos de ETA premiados sigue intacta

