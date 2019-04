Eso sí que es un colchón

Seguir Álvaro Martínez Actualizado: 29/04/2019 03:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tesis se hizo realidad. No la tesis con la que se doctoró Sánchez, que lo del plagio no tiene arreglo, sino la que dicta que quien gobierna suele partir con ventaja ante las urnas siguientes de no mediar un shock social (léase 11-M) o una gigantesca inutilidad gobernante (Rodríguez Zapatero ante la crisis). Ha ganado muy claramente las elecciones sin hacer prácticamente nada (no pudo ni aprobar sus Presupuestos y gobernó con los que le había dejado aprobado Rajoy), centrado en los golpes de efecto y la autopropaganda (el «Manual de resistencia» de «Pedro el guapo»), el gastadero de los «viernes sociales» y el control exhaustivo de la televisión pública o el CIS, con encuestas mensuales poniendo por las