No sé cómo empezar a contar la impotencia y la rabia que tengo. El día 21 de marzo falleció mi madre por Covid-19, después de llamar repetidas veces a Urgencias sin que nadie accediera a atenderla.

El primer día tuvo unas décimas de fiebre y los demás días (tres en total) estuvo en casa sin comer nada, metida en la cama y con mucho cansancio. El miércoles 18 se encontraba bien, pero al comer notamos que respiraba por la boca . Al preguntarle, nos dijo que no respiraba muy bien. En ese momento, decidimos llevarla nosotros mismos a Urgencias.

Al llegar, lo primero que nos dijo la doctora que la vio fue que habíamos hecho muy bien. No entendimos nada, pues en repetidas ocasiones nos pusimos en contacto con emergencias y nos decían que, si no presentaba los síntomas anunciados, no podían atenderla. Nos dijeron que nos fuéramos a casa y que nos llamarían para informarnos sobre su evolución, pero que no podíamos ir a verla ni llamar por teléfono hasta que ellos se pusieran en contacto con nosotros.

Al día siguiente se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos autorización para probar unos fármacos experimentales. La siguiente llamada fue el viernes día 20 para decirnos que a nuestra madre le quedaban horas de vida y que se autorizaba a una persona a ir al hospital para despedirse de ella.

Una vez allí, la situación era desoladora: no se podía darle ni agua, a pesar de que estaba agitada y con mucha sed. Al día siguiente falleció y desde entonces no hemos sabido nada más. Nos anunciaron que la incinerarían y que posteriormente nos avisarían para ir a recoger las cenizas. A fecha de hoy no hemos vuelto a saber nada más del paradero de mi madre .

Cuatro días después, el 25 de marzo, murió mi suegra y pasó absolutamente lo mismo. Lo único que nos anunciaron fue que, a pesar de fallecer en Madrid, la incinerarían en Jaén. A fecha de hoy, tampoco sabemos nada.

La situación es muy grave, pero el abandono y la desinformación del paradero de mi madre y mi suegra generan una tristeza enorme. Por eso pido que la negligencia, incompetencia e irresponsabilidad de este Gobierno sean castigadas y que cada persona asuma su responsabilidad sobre la gestión de esta crisis .

La reacción tardía, junto con el permiso para las aglomeraciones hasta los últimos días, a pesar de tener la experiencia de otros países que habían empezado esta pandemia antes, ha generado una expansión más agresiva que, de haberse evitado, quizás podría haber permitido que tanto mi madre, como mi suegra, como miles de españoles más, hoy siguieran vivos.

Esta crítica no tiene ningún tono político , aquí no discutimos si azules o rojos, simplemente hablo pensando en la clase de gobierno que tenemos en este país y en otros cuya crisis es similar, que no están preparados.

En España tenemos mentes muy privilegiadas que sabrían llevar todo esto desde su conocimiento y su experiencia. ¿Creen ustedes que una empresa contrataría a un contable como arquitecto?, ¿Contrataría un hospital a un abogado como médico? Ese es, desde mi punto de vista, uno de los fallos más importantes de esta gestión . ¿Se imaginan ustedes que todos los políticos tuvieran las mismas medidas que estamos sufriendo el resto de los españoles? Despidos, escasez de test, etc.

El principal objetivo de esta carta es el homenaje a las dos pérdidas que hemos sufrido en mi familia, por lo que no quiero extenderme más en mi opinión sobre la gestión en España y en otros países donde hemos visto y escuchado verdaderas barbaridades de boca de sus políticos. La impotencia y la rabia que me generan esta situación no se puede plasmar en palabras.

* Rafael Olmo vive en Marbella, su familia en Madrid.

