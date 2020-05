Testimonios del coronavirus Carta de una estudiante universitaria: «Siento que estoy siendo evaluada constantemente pero no estoy aprendiendo nada» «Se le está dando mucha importancia a la salud, pero se está dejando completamente de lado la salud mental, y también es importante»

Estoy en el primer año de carrera en la Universidad de Sevilla. Después de terminar un ciclo formativo superior y no encontrar trabajo, decidí volver a estudiar. Sabía que sería difícil, pero con esta situación se ha vuelto una misión imposible.

Por suerte nosotros no estamos dando muchas clases, como les ocurre a muchos otros alumnos. Porque si con la sobrecarga que tenemos de autoevaluaciones, ejercicios para entregar, trabajos e informes prácticos, tuviésemos que perder más tiempo en ver como un profesor lee sus diapositivas, mientras yo estoy en mi piso (con toda mi familia encerrada en él) y en mi vecindario ponen música, gritan o aplauden, aparte de volverme loca no sé en qué momento estudiaría.

Cuentan con que estamos encerrados con unas condiciones idílicas y que tenemos todo el tiempo del mundo. Pero no es real. Con el colapso de tareas apenas nos da tiempo a estudiar, y siento que estoy siendo evaluada constantemente pero no estoy aprendiendo nada, ni me da tiempo a afianzar el contenido.

Si la situación de estar encerrados ya es complicada, que nos añadan este nivel de estrés no es ninguna ayuda. Y que nos hagan evaluaciones continuamente, sabiendo que no nos están enseñando nada, es además de absurdo, cruel e innecesario.

Hacemos cuestionarios de prácticas que no hemos hecho. Solo hemos visto un vídeo de cómo hacen una parecida o simplemente leemos el protocolo y hacemos los cálculos. ¿Para qué? ¿Qué aprendes de una práctica si no la haces tú? ¿Qué sentido tiene que hagamos una práctica así?

En Física llevo toda la cuarentena intentando hacer los ejercicios de un tema que todavía no entiendo, y sigo sin saber hacerlos, a pesar de las tutorías virtuales (que, por mi experiencia, de que son inútiles).

Se le está dando mucha importancia a la salud, pero se está dejando completamente de lado la salud mental, y también es importante.

En mi opinión, lo único que se va a conseguir este año en las universidades es elevar el número de depresiones y suspensos, y reducir mucho el aprendizaje.

* Julia Rodríguez García vive en Sevilla.

Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es

Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es