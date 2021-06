España naufraga sola

Isabel San Sebastián SEGUIR Actualizado: 04/06/2021 23:32h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hubo un tiempo en el que España desempeñaba un papel protagonista en las relaciones internacionales. No me refiero a la época de Carlos V o Felipe II, que también, sino a fechas mucho más recientes. Sin ir más lejos, los años de Felipe González, durante los cuales nuestro país se incorporó a la OTAN y reconstruyó la influencia decisiva que había ejercido en Hispanoamérica, o los de José María Aznar, que apostó por el eje atlántico sin perder peso en Europa y logró que los Estados Unidos nos consideraran un aliado estratégico. Nada queda de ese gigantesco esfuerzo. Con José Luis Rodríguez Zapatero se inició un declive que Mariano Rajoy no supo enderezar y ahora, de la mano de Pedro

