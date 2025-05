Soy una ciudadana española que pertenece a un gran grupo de personas del que no se habla porque no existimos y no constamos en ninguna estadística .

Hablo de las personas que estamos sufriendo el Covid-19 en casa . Ahora mismo llevo más de 15 encerrada en una habitación sin salir, hecha polvo físicamente. He tenido fiebre, tos, tiritonas y dolores musculares, pero no sé si tengo el virus porque, como soy "población general", no tengo derecho al test .

He sido atendida únicamente vía telefónica por una doctora de atención primaria, que hace lo que puede con lo que tiene, es decir nada, pero que, basándose en lo que yo le cuento, cree que tengo el virus. Por eso me he tenido que aislar.

El "sanitario" que me atiende (mi marido) no tiene EPI , ni guantes, ni mascarilla. Me cuida y me trae la comida y desinfecta mi cuarto ataviado con una bufanda y unos guantes de fregar, pero no tenemos ni idea de si lo que estamos haciendo sirve para algo .

Sin embargo, cuando ves las comparecencias del Gobierno, lo que transmiten es que se están haciendo los test, que todo el mundo tiene la protección necesaria, y hablan de la curva como si detrás de ella no hubiera personas , almas con nombres y apellidos.

No lo puedo asegurar porque no soy experta, pero creo que ahora mismo hay más gente contagiada en casa que en los hospitales, y con menos medios. Desde mi ignorancia y con toda la humildad posible pregunto a los expertos: ¿Cómo vais a reducir a este enemigo sin saber cuánta gente hay infectada realmente y sin separar a los que están bien de los que no lo estamos? Estamos todos conviviendo y así nunca van a bajar los contagios. Pero claro, yo qué voy a saber....

* Cecilia Ibáñez Muñoz vive en Sobradiel, Zaragoza

