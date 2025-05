«Nos duele mucho que nuestro país no nos permita tener un futuro digno en él y aprovechar los estudios que hicimos»

He visto vuestras cartas de gente que ha perdido su futuro en España y me considero uno de ellos. Yo estudié Arquitectura en Granada y terminé mi proyecto final de carrera en 2013. Acto seguido me fui a Canadá , con idea de hacer unas prácticas de trabajo tras cuatro meses de un curso de inglés.

La idea era irme por ocho meses en total y ya llevo siete años allí . Hace unos meses obtuve la nacionalidad canadiense. Me puedo considerar de los que tuvo suerte, aunque tambien la busqué y me esforcé.

Nada más llegar conseguí trabajo en una empresa de 3D Rendering. Tras un par de años en ella me contrataron de otra empresa como 3D Project Manager.

Siempre he tenido un ojo puesto en España y, con idea de poder aumentar mis posibilidades de volver , decidí dar un cambio a mi carrera. Me apunté a un par de cursos de BIM (Building information modeling). Los hacía por las tardes y los fines de semana. El profesor se quedó impresionado y me dijo que había hecho en un mes lo que la mayoría de sus alumnos hacían en tres o cuatro.

El esfuerzo y el trabajo dieron sus frutos. Tras mi boda , celebrada en España, al volver a Vancouver empecé a realizar entrevistas de trabajo y obtuve tres ofertas con muy buenos sueldos . Finalmente acepté una de BIM Manager que me hizo mudarme a Toronto. Actualmente trabajo para una empresa de diseño de interiores muy famosa a nivel mundial.

Este movimiento lo hicimos pensando en que trabajar para esta empresa, y en este puesto, me abriría puertas en el mercado laboral español. Pero estaba equivocado . Ya antes del virus era difícil que me respondieran a un correo solicitando un puesto de trabajo, pero es que ahora con la situacion de la pandemia es imposible.

Cada vez vemos más difícil retornar a España y tener una vida allí , y la verdad es que es una pena. Lo que más nos duele es estar lejos de la familia. No estar con ellos, no compartir el retiro de mis padres, su vejez y que ellos vean a su nieto. Y lo que más tememos es que un día alguno enferme, que haya un accidente y nos pille tan lejos....

No nos podemos quejar porque al menos mi mujer y yo tenemos dos buenos trabajos en Toronto y hemos conseguido la nacionalidad, por lo que siempre tendremos un plan B en Canadá. Pero nos duele mucho que nuestro país no nos permita tener un futuro digno en él y aprovechar los estudios que hicimos.

* Alberto Sánchez Colón vive en Toronto, Canadá.

