Pedro García Cuartango

Cicerón escribió esta reflexión que nunca he podido olvidar: «No sé si con la excepción de la sabiduría, los dioses han otorgado al hombre ninguna cosa mejor que la amistad». Suscribo estas palabras porque, como decía el gran orador y estadista, la amistad nos ayuda a ser mejores y sólo es posible cultivarla dentro de la virtud.

He sido un hombre muy afortunado porque tengo muy buenos amigos y sólo siento hacia ellos una profunda gratitud. Por eso, me ha impresionado la ruptura entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que, no por esperada, ha sido más lamentable.

Compartían despacho en la Universidad, pasaban los fines de semana con sus parejas en la sierra del Guadarrama, pensaban prácticamente igual y habían

