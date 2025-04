Sánchez, el único jefe de Gobierno que ha confirmado ser espiado por Pegasus

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños , y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez , han informado este lunes durante una rueda de prensa 'in extremis' que los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y la ministra de Defensa, ... Margarita Robles , fueron espiados en 2021 por Pegasus. Hasta el momento, Sánchez es el único jefe de Gobierno que ha confirmado ser espiado por Pegasus, aunque sí existen sospechas de que el virus israelí puede haber sido utilizado para infectar a otros líderes. Según publicaron 'The Guardian' y 'Le Monde', tanto el primer ministro británico, Boris Johnson , y el presidente francés, Emmanuel Macron , habrían sido espiados, pero ninguno lo confirmó y tampoco lo llevó a tribunales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , cuando todavía se encontraba en la oposición, también fue hackeado por este virus.

Shalez Hulio, consejero delegado de la empresa de tecnología israelí NSO, desarrolladora del 'software' espía Pegasus, explicó en una entrevista a la revista 'The New Yorker' que «casi todos los gobiernos de Europa» han utilizado esta herramienta. Algunos, como Alemania, Polonia y Hungría han llegado a confirmar el uso de Pegasus. Otros como Bélgica no lo han reconocido, pero sus fuerzas de seguridad también lo han usado. En el otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha sido consumidor y víctima de esta tecnología y su vecino México fue el primero en ponerla en marcha hace ya diez años contra los carteles de droga. La existencia de este 'spyware', como se conoce a este programa, se desveló por primera vez en 2018 a raíz del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

Alemania

Para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, la Oficina Federal de Policía Criminal germana (BKA) compró el 'software' en 2019. La compra salió a la luz tras una investigación del diario alemán 'Die Zeit'. Fue en una comisión de Interior a puerta cerrada en el Bundestag donde la BKA admitió haber utilizado esta herramienta. Los servicios legales de la policía federal se preocuparon por las capacidades del 'software': temían que su uso, incluso en el marco de investigaciones autorizadas, estuvieran en contra de la Constitución alemana, que garantiza el derecho a la intimidad. La BKA, según recoge el 'Die Zeit', lo utilizó en «operaciones selectas» relacionadas con el terrorismo y el crimen organizado.

Polonia

El uso de Pegasus por autoridades polacas salió a la luz por primera vez en 2021, tras una investigación conjunta entre Associated Press e investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Según esta investigación, el 'software' espía del Grupo NSO se utilizó contra al menos cinco personas del entorno del senador polaco Krzysztof Brejza, en el contexto de las elecciones presidenciales polacas. El análisis del teléfono del senador mostró que había sido comprometido en numerosas ocasiones en 2019 mientras dirigía la campaña electoral del partido opositor Plataforma Civil.

Según recoge el diario británico 'The Guardian', la Oficina Central Anticorrupción de Polonia, la CBA, compró el 'software' espía en 2017 con fondos del Ministerio de Justicia, según documentos presentados en una audiencia en el Senado polaco por el exjefe de la Oficina Nacional de Auditoría.

Hungría

El gobierno de Viktor Orbán no es amigo de los medios de comunicación y así lo ha hecho saber con varias decisiones polémicas, como la ley de medios de 2012 que coarta la libertad de expresión de los periodistas. A esto se suma el presunto uso de Pegasus por Orbán para controlar y piratear los teléfonos de periodistas de investigación y de los propietarios de algunos medios. El 'Pegasus Project' y el diario 'The Guardian' publicaron dicha investigación en la que se daba cuenta de que varios dispositivos móviles de periodistas y de políticos de la oposición habían sido infectados por este 'software'. Aunque el Gobierno húngaro se negaba a admitir la compra en noviembre del año pasado un diputado del partido de Orbán reconoció por primera vez que Hungría había adquirido Pegasus.

Francia

En 2020, Francia estaba a punto de firmar un contrato con la empresa NSO para contar con los servicios de Pegasus. Según el diario 'Le Monde', la empresa israelí se acercó a los servicios franceses en 2019 y 2020. Estos últimos mostraron interés, antes de que se tomara una decisión, a un nivel superior, de no firmar un contrato. La negativa de contar con este 'spyware' se produjo después de conocerse que el presidente francés Emmanuel Macron y muchos miembros de su gobierno en 2019 estaban en una lista de 50.000 números de teléfono que NSO ofrecería a sus clientes. Marruecos, que cuenta con esta tecnología, había contratado la herramienta de vigilancia para investigar a periodistas y activistas contrarios a su gobierno, así como a Macron y a varios ministros franceses, según desveló una investigación conjunta entre 'The Pegasus Project' y varios medios internacionales. Algo que posiblemente echó para atrás a París en la compra del programa.