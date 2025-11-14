Suscribete a
ABC Premium

Indian Motorcycle lanza sus nuevas Sport Scout RT y Sport Scout Sixty

La histórica firma americana presenta una nueva versión de la Sport Scout que ofrece un renovado estilo y mayor capacidad de carga con maletas rígidas

Además, la gama Scout Sixty recibe una tercera variante más deportiva

Indian Sport Scout RT
Indian Sport Scout RT indian press

V. D.

Barcelona

Como novedad para 2026, Indian Motorcycle ha introducido la Sport Scout RT, incorporando un diseño moderno y aportando un espíritu más agresivo y más capacidad a la gama Scout. Las maletas rígidas con cierre ofrecen más de 37 litros de almacenaje a prueba de ... agua y son capaces de albergar un equipo entero de moto, incluyendo botas, pantalones, chaqueta y guantes. Su diseño con tapa superior es práctico y maximiza la capacidad de carga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app