Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Banco Sabadell exhibe resultados récord de 1.390 millones tras repeler la opa de BBVA
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 13 de noviembre

Los elegidos: estos son los candidatos al Premio ABC al Mejor Coche del Año 2026

BYD Dolphin Surf, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Ebro s400, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Kia EV3, Leapmotor C10, Lexus RZ, Opel Frontera, Renault 4 y Skoda Elroq

Doce candidatos para el premio más prestigioso
Doce candidatos para el premio más prestigioso ABC

Canal Motor

Madrid

El premio más prestigioso de la automoción en España llega a su edición número 54, con doce aspirantes que compiten por convertirse el el Mejor Coche del Año 2026.

El listado de aspirantes, que muestra una creciente presencia de modelos eléctricos y electrificados de ... fabricación europea y asiática, está formado por: BYD Dolpihin Surf, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Ebro s400, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Kia EV3, Leapmotor C10, Lexus RZ, Opel Frontera, Renault 4 y Skoda Elroq.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app