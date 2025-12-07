Suscribete a
ABC Premium

Los creadores de la baliza V16, contundentes sobre si nos van a controlar y rastrear nuestra ubicación gracias a este dispositivo: «Podría ser un delito»

Jorge Torre y Jorge Juan Costas defienden la «ilegalidad» de que la baliza transmita la posición del vehículo cuando está desactivada: «Es imposible»

Los creadores de la baliza V16 explican por qué algunos dispositivos no se ven fácilmente en la carretera: «No pueden ser igual de visibles»

Estos son los únicos modelos homologados por la DGT de la baliza V16 conectada

Los creadores de la baliza V16, contundentes sobre si nos van a controlar y rastrear nuestra ubicación gracias a este dispositivo: «Podría ser un delito»
Los creadores de la baliza V16, contundentes sobre si nos van a controlar y rastrear nuestra ubicación gracias a este dispositivo: «Podría ser un delito» EFE/ABC

Patricia Marcos y Nerea Chicote

En menos de un mes, los españoles diremos adiós a los tradicionales triángulos de emergencias. Y es que, a partir del 1 de enero de 2026, serán sustituidos por la baliza V16, el único dispositivo legal de preseñalización de peligro cuyo objetivo es « ... avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes», según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app