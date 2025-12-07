Los creadores de la baliza V16, contundentes sobre si nos van a controlar y rastrear nuestra ubicación gracias a este dispositivo: «Podría ser un delito»

En menos de un mes, los españoles diremos adiós a los tradicionales triángulos de emergencias. Y es que, a partir del 1 de enero de 2026, serán sustituidos por la baliza V16, el único dispositivo legal de preseñalización de peligro cuyo objetivo es « ... avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes», según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Hasta ahora, cuando un vehículo quedaba inmovilizado en la calzada por una avería o un accidente, el conductor debía colocar dos triángulos de emergencia, lo que le obligaba a bajar del coche y desplazarse a pie por la carretera, exponiéndose a condiciones climáticas adversas y a la posibilidad de sufrir un atropello.

⚠️¿Baliza V-16 o triángulos?



✅La #V16 elimina el riesgo de atropello, ya que se coloca fácilmente desde la ventanilla.



🛑Los triángulos te obligan a caminar 100 metros por carretera, poniendo en riesgo tu vida.



¡Evolucionamos por tu protección!@DGTes pic.twitter.com/FvG8VZgUQd — Ministerio del Interior (@interiorgob) December 5, 2025

Desde el próximo 1 de enero, el dispositivo que habrá que utilizar en estos casos es la baliza V16, un pequeño instrumento de color amarillo «capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos», tal y como informa DGT.

El conductor deberá llevar siempre esta baliza en la guantera del vehículo y, en caso de avería o accidente, activarla y colocarla en el techo del coche. Desde el momento en que se active, el dispositivo comenzará a emitir una señal luminosa de advertencia cuyo objetivo es avisar al resto de conductores de la presencia de un vehículo detenido.

Una de las grandes novedades de este nuevo dispositivo de preseñalización de peligro es que está dotado de conectividad. Esto implica que, una vez se activa, la baliza se conecta a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación del vehículo en tiempo real, tanto en los paneles de mensaje variable de la carretera, como a través de los navegadores del resto de vehículos.

Un avance en seguridad que, sin embargo, ha despertado suspicacias en algunos usuarios, quienes se preguntan si esta conectividad llevará implícito un control excesivo del vehículo, al permitir que se rastree su ubicación en todo momento. A esta cuestión han respondido los propios creadores de la V16, Jorge Torre y Jorge Juan Costas, en una entrevista para ABC.

¿La baliza V16 rastrea nuestra ubicación siempre?

Los dos guardias civiles han querido tranquilizar a la población respecto a la 'vigilancia' que hace de nosotros la baliza V16. «Si cualquier fabricante intentara hacer un rastreo de las balizas para saber dónde estás, cómo circulas... automáticamente le quitarían la certificación», ha explicado Torre.

Tal y como han señalado el guardia civil, se detectaría «rápidamente» que estamos siendo rastreados. Algo que «no sería legal» y «podría ser un delito», han explicado, ya que el fabricador debe garantizar en la propia caja del dispositivo el «anonimato de las comunicaciones» y la propia DGT «certifica que son comunicaciones anónimas». «Ni por normativa ni técnicamente se consigue, es imposible incumplirlo», ha insistido Costas.

«Si alguien sigue teniendo dudas y es paranoico, solo tengo que decirle que si quita las pilas no va a funcionar» Jorge Torre y Jorge Juan Costas Creadores de la baliza V16

No obstante, los creadores de la baliza V16 han lanzado un mensaje a los que todavía duden de su fiabilidad. «Si alguien sigue teniendo dudas y es paranoico solo tengo que decirle dos cosas», han asegurado los guardias civiles, que han apuntado, en primer lugar, a la posibilidad de desconectar por completo este dispositivo: «Si quitas las pilas, no va a funcionar».

Además, Costas ha apuntado a la vigilancia a la que sí nos someten otros dispositivos electrónicos. «Si es paranoico, mejor que deje su teléfono móvil en casa, que no entren en las redes sociales, que no se conecte con nadie ni con nada porque si alguien vigila y escucha todo lo que dice en todo momento es el teléfono».

«Tenemos Alexa en casa, tenemos relojes digitales... Si alguien sabe dónde estamos, qué comemos y qué hacemos son las grandes multinacionales. Lo saben todo de nosotros», ha señalado el creador de la baliza V16, que han pedido a la ciudadanía no tener «miedo» a este dispositivo.

«Aparte, cualquier vehículo moderno también tiene tarjeta SIM dentro, aunque la gente no la vea. También comunica y todos los coches modernos tienen conexión con el fabricante de coche», ha añadido. En este sentido, han asegurado que se barajó utilizar otro dispositivo que necesitaba conectarse a través del teléfono móvil: «La DGT prefirió valorar la privacidad de la persona antes de hacer otras soluciones más económicas».

La DGT aclara: «No registra datos personales»

De esta forma, es importante saber que la baliza V16 únicamente transmite la posición del vehículo cuando es activada y, en ningún caso, da datos personales o datos relacionados con el coche. Una cuestión que la propia DGT aclaróhace unos días en sus redes sociales.

La V16 solo transmite ubicación al activarse y solo por seguridad. No registra velocidad ni datos personales.​

#V16Conectada pic.twitter.com/2u8IX8AB0B — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 5, 2025

La DGT indicó que es incorrecto que la V16 geolocalice al vehículo todo el tiempo o envíe los datos personales del conductor. «Solo transmite ubicación al activarse y solo por seguridad. No registra velocidad ni datos personales».