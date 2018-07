Yves Bonnefont (DS): «Queremos ser uno de los líderes mundiales en el segmento de los coches eléctricos» El presidente de la marca premium de PSA reconoce el valor del mercado nacional y detalla unos planes de futuro marcados por los vehículos electrificados

El primer semestre de 2018 ha concluido de un modo muy favorable para DS Automobiles a nivel mundial, ya que ha registrado un fuerte crecimiento del 14%, con 31.754 unidades vendidas. En España, el fabricante francés, que es la marca premium del Grupo PSA, ha logrado subir hasta la octava plaza del mercado de automóviles de lujo en España, con 2.530 vehículos matriculados, un 26,3% más que en el mismo periodo del año pasado, sumando una cuota de mercado del 2,1%, además de superar a varios nombres históricos del lujo en el automóvil.

En este gran impulso el protagonista es el DS 7 Crossback ya que se ha convertido en su modelo más vendido y en factor clave para lograr este crecimiento: 807 matriculaciones que representan un 31,9% registro obtenido por la marca en los últimos seis meses. «España está creciendo al mismo nivel que Europa y eso indica que se trata de un país muy importante para nuestro negocio. PSA produce muchos productos en Vigo, Zaragoza y Madrid, y lo que es importante para el grupo, lo es para DS. Representa una cifra de venta bastante alta», explica a ABC el presidente de la marca, Yves Bonnefont.

El plan estratégico de DS ha demostrado su eficacia a través de tres pilares: «productos excepcionales como el DS 7 Crossback -desplegado ya en 18 de los 32 países donde está prevista su venta- que abren el camino a un lanzamiento por año para alcanzar una gama de seis modelos globales; una distribución multicanal materializada por el desarrollo de la red y una experiencia de cliente única». Así lo detalla Bonnefont, quien satisfecho por los buenos resultados obtenidos, asegura que «si juntas estos tres pilares rápidamente ves los resultados en las ventas».

Para consolidar su estrategia, han comenzado a trabajar «en países como Japón, Argentina o Turquía que representan un alto porcentaje de nuestro negocio y esperamos seguir exportando a más países, concretamente se estudian 14», detalla el presidente de la compañía. DS Automobiles, que nació en el año 2014 y lanzó al mercado su primer coche apenas tres años y medio después, ha acelerado su actividad y, desde septiembre de 2017, abre «un nuevo punto de venta cada día en el mundo». «Llevamos ya 340 tiendas abiertas y para finales de año, llegaremos a 500». Asimismo, Bonnefont detalla que de los nuevos modelos que se lanzarán a razón de uno por año en los seis próximos ejercicios «tres serán todocaminos y tres berlinas».

Primer eléctrico

Aunque todas las miradas están puestas en «el proyecto más importante de la marca». En el próximo Salón de París darán a conocer su primer coche eléctrico, el eD34. Bonnefont asegura que no puede desvelar detalles del que será el primer vehículo DS cien por cien eléctrico, pero sí que el DS 7 Crossback estará disponible en su versión híbrida enchufable para primavera de 2019, bajo la denominación E-Tense 4x4. Dotado de un motor de gasolina y dos eléctricos, este modelo ofrecerá 200 CV y 60 kilómetros de autonomía. «Un modelo que esperamos que los clientes elijan por su rendimiento», manifiesta Bonnefont.

El mundo del automóvil está cambiando hacia una conducción eléctrica, compartida y autónoma, por lo que desde DS pretenden «anticiparse a esos cambios». «A partir de 2025, cada nuevo DS se lanzará exclusivamente con cadenas cinemáticas electrificadas. Nuestra ambición es muy clara: que DS sea uno de los líderes mundiales en el segmento de los coches eléctricos», afirma el presidente de la marca. En referencia a esto, Bonnefont aclara a ABC la necesidad de trabajar con las «regulaciones de emisiones en la mano ya que, por ejemplo en Madrid, pronto no se podrá circular si no hay cero emisiones, y con nuestro modelo híbrido estás a salvo. No tendrás problemas».

No obstante, continúantrabajando en nuevas motorizaciones: «una de gasolina para el DS 7 Crossback que llegará al mercado en septiembre y, para finales de año, un motor diésel automático», porque para la marca este combustible «todavía es una dirección importante a seguir». Asimismo, el 48% de los clientes de DS Automobiles elige DS Connected Pilot, una función de asistencia al conductor que abre el camino a la conducción autónoma de la marca e indica que están trabajando también «con estas tecnologías».

Servicio al cliente

Otra apuesta de la marca gala es el servicio al cliente. La marca francesa cuenta, en primer lugar, con DS Only. Se trata de un conjunto de servicios con el que el usuario puede elegir si llevar su vehículo a algún centro DS o si prefiere que la compañía vaya a donde él esté. Y también disponen del servicio DS Valet, con el que, una vez que se ha adquirido un vehículo, la marca pasa a recogerlo para hacerle las revisiones pertinentes.

«Tenemos ya retornos de experiencia de clientes que han disfrutado de este servicio y que están muy sastisfechos», detalla Yves Bonnefont. También, para asegurar la movilidad de los conductores, «tenemos el servicio DS Rent, que permite alquilar cualquier coche de nuestra gama», concluye.