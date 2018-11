A qué te dan derecho las nuevas pegatinas de la DGT Sin ser obligatorias, ayuntamientos como el de Madrid no permitirán circular a los coches que no las lleven

ABC.es

@abc_motor MADRID Actualizado: 06/11/2018 07:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El distintivo ambiental será en los próximos años un compañero más de viaje y servirá, en las grandes ciudades, para controlar el acceso al centro. Las pegatinas serán el sistema de identificación mediante el cual, en ciudades como Madrid, se permitirá la circulación, el estacionamiento en areas residenciales, e incluso el acceso a la almendra central, aunque en principio, según la DGT, estas pegatinas no son obligatorias.

Este es uno de los motivos por los que varias asociaciones de usuarios y conductores han presentado recurso a la Ordenanza Municipal de Movilidad aprobada en Madrid por el gobierno de Manuela Carmena.

Así, la plataforma de defensa de los automovilistas Dvuelta recurrió esta la ordenanza de Movilidad abte el Tribinal Superior de Justicia de Madrid, ya que consideran que contiene ocho irregularidades que afectan a normativas con mayor rango. Por ejemplo, tipifica como infracción no llevar el distintivo de la DGT cuando la propia institución no obliga a llevar la etiqueta. También permite que la grúa municipal retire vehículos en episodios de alta contaminación, en contra de lo que establece la Ley de Tráfico.

Otra entidad, Automovilistas Europeos Asociados AEA, ha denunciado que la nueva ordenanza de movilidad aprobada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena ha suprimido la autorización para estacionar como residente en la zona del SER a cerca de 250.000 propietarios de turismos, al no contemplar este tipo de vehículos en el Artículo 52 de la nueva norma municipal.

En dicho precepto sólo se contempla la posibilidad de obtener la tarjeta de residente para estacionar sin limitación en el SER para vehículos clasificados como «pick up, furgonetas de hasta 3.500 kgs. derivados de turismos y vehículos mixtos».

«Sin embargo -según AEA-, en la nueva norma se han olvidado de incluir a los turismos, que son los vehículos más numerosos, y ello va a provocar que no sólo un cuarto de millón de automovilistas no puedan renovar su tarjeta de residente, sino de otros cerca de setecientos mil usuarios no tenga posibilidad de obtenerla».

Según el presidente de AEA, Mario Arnaldo, «este es sólo un ejemplo del despropósito de ordenanza de movilidad que ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en la que no sólo se deja sin autorización para aparcar a cientos de miles de automovilistas residentes en la zona del SER, sino que se pretende poner en marcha las restricciones de Madrid Central antes de que sea obligatoria la utilización del distintivo medioambiental de la DGT».

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha asegurado que la nueva ordenanza de movilidad aprobada por el Ayuntamiento de Madrid discrimina a los conductores y contraviene criterios de seguridad. Para el RACE «este plan supone una nueva vuelta de tuerca a la discriminación del vehículo», cuando «cada día, cientos de miles de madrileños necesitan su transporte privado para su actividad laboral y personal».

Por otro lado, el RACE echa en falta mayor concreción en la red de aparcamientos disuasorios dentro del Plan A del Ayuntamiento, que «podrían suponer una alternativa al uso del vehículo en las zonas centrales de la capital».

También el Grupo Municipal Popular ha recurrido la ordenanza de Movilidad bajo la que se enmarcan las limitaciones al tráfico de Madrid Central y ha solicitado al TSJM la paralización cautelar de la medida.

Con todo, las etiquetas van a ser necesarias para circular por Madrid, acceder al centro e incluso poder aparcar o no endeterminadas zonas.

Pegatina azul o ECO

Así, la etiqueta «más ecológica», la denominada CERO, o azul, le corresponde a ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas; turismos; furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible. De hecho, este distintivo de la DGT está basado en las características del vehículo y no según el año de su matriculación.

Los conductores de este tipo de vehículo, que representan en la actualidad poco más del 1% del parque móvil, están de suerte. Tienen total libertad de movimiento y van a poder aparcar de manera gratuita dentro de la almendra central, además de que no tendrán restricción alguna en episodios de contaminación.

Por lo tanto, aunque se superen los niveles de preaviso o aviso, en lo que se incluye la recomendación del uso del transporte público y la reducción de la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en M-30 y accesos a la ciudad, además de medidas de restricción del estacionamiento y la circulación, los vehículos con la pegatina 0 no tendrán que preocuparse por nada.

Pegatina verde y azul

Los vehículos con denominación ECO por las pegatinas de la DGT -mitad verde mitad azul- son Turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios y fechas de la etiqueta C (o verde).

Por lo tanto, si eres el propietario de un tipo de automóvil como este, no tendrás que preocuparte por las restricciones en episodios de alta contaminación, aunque se quita la posibilidad de que los ECO aparquen ante un escenario 5. Este se corresponde con el nivel de Alerta definido por la Unión Europea y, en esta situación, solo se permitirá, en toda la ciudad, la circulación de este rango de vehículos, además de los 0. Pero cuando se trate de escenarios anteriores al 5, los conductores no tendrán poblemas de circulación ni restricción. Eso sí, cabe recordar que la limitación de velocidad a 70 km/h en la M-30, siempre estará vigente.

Pegatina verde

El tercer nivel es el de la etiqueta verde,que son en la práctica la mayor parte de los vehículos matriculados en España.

Las posibles reducciones de acceso o restricciones dependerá del escenario. Cuando tenga lugar un día con superación del nivel de preaviso, se reducirá la velocidad a 70 km/h en la M-30 y accesos. Lo que implica las estaciones de Escuelas Aguirre, Castellana, Plaza de Castilla, Ramón y Cajal, Cuatro Caminos, Plaza de España y Barrio del Pilar, además de los tres accesos de Plaza del Carmen, Méndez Álvaro y Retiro.

Cuando se de el escenario 2 y 3, estará prohibido estacionar en las plazas y horario del Servicio Estacionamiento Regulado (SER). Y ante el escenario de alerta -un día de nivel de alerta- tendrán prohibido circular en todo el término municipal a los vehículos a motor, incluidos ciclomotores, tampoco podrán estacionar, además que los taxis libres, excepto Eurotaxis y vehículos que tengan la clasificación ambiental de 0 o ECO en el Registro también tendrán prohibido circular.

Asimismo, para la carga y descarga en el centro de la capital se exigirá, como mínimo, un certificado de etiqueta C en los vehículos, que indica un nivel superior de eficiencia. Eso sí, no podrán aparcar en la zona ser en los escenarios 2 y siguientes.

Pegatina amarilla

Los coches con la etiqueta B -de color amarillo- son los que más inconvenientes se van a encontrar a la hora de activarse el protocolo. Siempre dependiendo del nivel. En primer lugar, hablamos de turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diésel a partir de enero de 2006. También deberán llevarla vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en Diésel la Euro 4 y 5.

Ante el escenario 4 de contaminación, la limitación de circulación incluye a los vehículos con la etiqueta B. De esta manera, se prohibirá su entrada y circular en el interior de la M-30 (estaciones de Escuelas Aguirre, Castellana, Plaza de Castilla, Ramón y Cajal, Cuatro Caminos, Plaza de España y Barrio del Pilar, además de las entradas de Plaza del Carmen, Méndez Álvaro y Retiro), por toda la M-30 en concreto (área delimitada por Avda. de Andalucía, Calle 30, la autovía M-23 continuando por la R-3 y hasta el límite del término municipal de Madrid; además del área delimitada por la autovía M-23 y la continuación de la R-3, Calle 30 hasta la M-40 en la zona oeste y desde allí limita al norte con la M-40 hasta el límite del término municipal de Madrid. Esta zona incluye parte del Aeropuerto de Barajas), y tampoco podrán estacionar.

Asimismo, ante el escenario 5, un nivel de alerta al que Madrid jamás ha llegado, también se prohíbe circular a los coches con etiquetas B y C, con lo que se pretende ahorar emisiones por valor de un 64%. Y ante los anteriores escenarios, solo se deberá tener en cuenta la reducción de velocidad a 70 km/h, siempre atendiendo a los paneles informativos.

Todas estas normas tienen algunas excepciones y particularidades, como las que se refieren a los propietarios residents en las zonas afectadas, visitas de personas residentes fuera de madrid, transportistas y autónomos. Puedes conocerlas pinchando [AQUÍ].