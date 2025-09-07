Morbidelli lanza sus nuevas trails medias para el A2, las T352X y T502X

Tras las versiones de 1000 cc y 125 cc, Morbidelli presenta dos nuevos modelos dentro de su gama Adventure conformando una gama que ahora ya dispone de variantes para todo tipo de motoristas. Las nuevas T352X y T502X, son dos motocicletas de estilo trail ligero dirigidas a motoristas con el carnet A2 que deseen un vehículo versátil y accesibles, capaz de desenvolverse en los trayectos diarios pero también con capacidades para afrontar rutas en carretera, y no sólo por asfalto.

Morbidelli T352 X

Morbidelli T352X morbidelli press

La T352X está equipada con un motor bicilíndrico en línea de 349,2 cc, DOHC de 8 válvulas y refrigeración líquida, que alcanza una potencia de 40,9 CV a 9.500 rpm y un par máximo de 31,5 Nm a 8.500 rpm. La marca anuncia un consumo de 4,3 l/100 km. La transmisión está confiada a un cambio de seis velocidades con embrague antirrebote. Su altura de asiento es de 820 mm y su depósito de combustible es de 18 litros. El peso en orden de marcha es de 180 kg.

En la parte ciclo, cuenta con una horquilla invertida de 41 mm con 160 mm de recorrido en el tren delantero y un amortiguador trasero multi-link regulable en precarga, con 56 mm de recorrido en el propio amortiguador. Las llantas de radios están calzadas con neumáticos Pirelli tubeless (110/80-19 delante y 150/60-17 detrás), mientras que el sistema de frenos confía en un disco flotante de 300 mm con pinza de cuatro pistones en la parte delantera y un disco de 240 mm con pinza monopistón en la trasera. Todo ello reforzado por un sistema de ABS Bosch con función Off-Road y ABS PRO (cornering).

En cuanto a electrónica, incluye tres modos de conducción (Standard, Sport y Off-Road), además de control de tracción (TCS) y un sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS).

Equipa una pantalla TFT vertical de 7 pulgadas con conectividad: a través de la Morbidelli Connect App, ofrece proyección de navegación, funciones de mirroring y un año de servicio de datos incluido. El paquete tecnológico se completa con un sistema antirrobo con alertas en tiempo real y botón SOS de emergencia, puerto USB de carga, interruptores retroiluminados y sistema de iluminación automática.

La nueva T352X ya está disponible en los concesionarios a un precio de 4.790 €, e incluye 5 años de garantía y seguro gratis el primer año.

Morbidelli T502X

Morbidelli T502X morbidelli press

Su hermana mayor cuenta con motor bicilíndrico refrigerado por líquido DOHC de 486 cc, con 8 válvulas e inyección electrónica, capaz de entregar 47 CV a 8.500 rpm y 45 Nm de par a 6.750 rpm.

La parte ciclo cuenta con un chasis de acero asociado a una suspensión delantera invertida de 43 mm y 180 mm de recorrido, y un sistema Pro-Link trasero con amortiguador de 69 mm de recorrido en el muelle ajustable. El conjunto se apoya sobre neumáticos Pirelli Scorpion Rally STR tubeless montados en llantas de radios de 19 pulgadas delante y 17 pulgadas detrás.

En el apartado de frenos combina doble disco delantero de 300 mm con pinzas de dos pistones y disco trasero de 240 mm, gestionados por un sistema ABS Bosch con función Off-Road.

Al igual que la T352X, la electrónica y el equipamiento es completo: tres modos de conducción seleccionables –Standard, Sport y Rain–, pantalla TFT de 7 pulgadas con navegación GPS integrada mediante la aplicación Morbidelli Connect (primer año de servicio incluido), así como un sistema de seguridad inteligente con control remoto, control de tracción, alertas en tiempo real y botón SOS de emergencia.

La altura de asiento es de 830 mm, la distancia entre ejes de 1.460 mm y su peso en orden de marcha de 210 kg. Y su depósito de gasolina, de 18 litros.

La nueva T502X ya está disponible en los concesionarios a un precio de 5.390 €, e incluye 5 años de garantía y seguro gratis el primer año.

