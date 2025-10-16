Suscribete a
El espejismo del híbrido enchufable: ¿una solución verde o un problema encubierto?

Según Transport& Environment sus emisiones reales pueden llegar a ser 5 veces superiores a las oficiales

El informe de T&E estima que, anualmente los propietarios de PHEV pagan más de 500 euros extra en combustible

Coche híbrido enchufable
Coche híbrido enchufable F. P.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

La transición de Europa hacia la movilidad de cero emisiones se enfrenta a un desafío crítico: la credibilidad de los coches híbridos enchufables (PHEV). Un nuevo informe de la asociación ecologista Transport & Environment (T&E) revela que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en ... condiciones reales de los modelos PHEV (híbridos enchufables) registrados en 2023 son casi cinco veces superiores a las cifras oficiales homologadas.

