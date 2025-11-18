Suscribete a
BYD planea duplicar su red de concesionarios en Europa

De cara al cierre de 2026, el fabricante chino espera contar con 2.000 puntos de venta en el Viejo Continente

El Seal 6 es un sedán híbrido enchufable popular
El Seal 6 es un sedán híbrido enchufable popular
Juan Roig Valor

Madrid

BYD, el mayor fabricante de automóviles de China, anunció este lunes un ambicioso plan para duplicar su red de ventas en Europa para finales de 2026, en un movimiento que refuerza su estrategia de expansión en el continente.

Maria Grazia Davino, directora regional de BYD ... para Europa, informó en un evento celebrado en Frankfurt que la compañía contará con 1.000 puntos de venta en toda Europa a finales de 2025 y prevé duplicar esa cifra el próximo año.

